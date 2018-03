Lelio cancellato dall'anagrafe nel 2013: nessuno l'ha cercato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DIMENTICATOVENEZIA È proprio triste il destino di una persona di cui ci si è accorti dopo sette anni solo perché gli erano entrati i ladri in casa e sono scappati come se avessero visto un fantasma. La verità è tuttavia proprio questa: in tutti questi anni nessuno ha chiesto notizie di Lelio Baschetti. Neppure l'amministrazione comunale, che lo ha cancellato nel 2013 dall'anagrafe, e neppure le varie società che emettono bollette, le quali si sono limitate ad interrompere l'erogazione dell'energia. Il fatto che nessuno, nemmeno i vicini,...