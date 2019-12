«Lei non ha ancora capito cosa ha fatto davvero»

«Non esistono ricette, esistono una famiglia e una società supportiva che sanno starti vicino e indirizzarti quanto hai bisogno».

Il suo sorriso contagioso ha accompagnato generazioni di padovani nel momento più bello del mondo. Se frequenti l'Azienda ospedaliera è difficile non conoscere Cristina Panizza, 51 anni di cui 29 trascorsi accanto a mamme e bebè: oltre seimila quelli che ha visto nascere, dispensando a piene mani entusiasmo, consigli, preziose pillole di quotidiana saggezza. Negli ultimi tre anni Panizza ha chiuso con la sala parto, dedicandosi invece totalmente al dopo: ha costituito e coordinato un ambulatorio per l'allattamento, accompagnando mamme e bambini nei primi mesi di vita: massaggio infantile, svezzamento, puericultura. In servizio al puerperio, insegna anche all'Università di Padova, corso di laurea in Ostetricia.

«Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Va da sè che non si scuote un bambino anche se sta piangendo e, anche se lo coccoli un po' più vigorosamente, come mamma ti accorgi cosa è giusto o non lo è. Il problema è capire qual è il limite: se lo supero perché lo faccio? Molto probabilmente - spiega l'ostetrica - perché sto vivendo un disagio, il livello di stress è così alto che non riesco ad essere libera mentalmente».

«Le donne - spiega Cristina Panizza - non vanno lasciate sole, specie dopo il parto: stanno sveglie tutto il giorno, magari seguono più bambini, chi è fortunata ha un partner molto vicino, una rete familiare, molte no e a volte vanno al di là delle loro capacità mentali e non riuscono a riflettere in un momento così delicato».

«Noi lo diciamo sempre: i bambini non vanno scossi - ribadisce - vanno tenuti delicatamente coccolati, vicini, perché devono cercare la presenza della mamma, ma se in quel momento la mamma non è serena, magari il bambino piange di continuo... Bisogna mettersi nella pelle di quelle mamme, come i papà che dimenticano i piccoli in macchina sotto il sole. Sono stress simili, stress della vita: il problema è mantenere alta la tua attenzione, il tuo essere genitore e non badare che talvolta stai vivendo una situazione emozionale molto difficoltosa. Penso a questa povera mamma che ha perso una creatura e forse non ha ancora capito cosa ha fatto».

Federica Cappellato

