Lei lo lascia, lui la violenta e manda le foto agli amici

Lei lo aveva lasciato e lui ha iniziato a perseguitarla, ad abusare sessualmente di lei arrivando ad inviare delle foto intime della donna ai suoi amici. Un imprenditore edile di Afragola (Napoli) è finito in carcere su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha accolto la richiesta della Procura. Sono stati i carabinieri a prelevare il costruttore dalla sua abitazione e a portarlo in carcere per i reati di violenza sessuale, estorsione e stalking, tutti commessi dopo la fine della relazione, in un crescendo di follia e...