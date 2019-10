Lei chiude la relazione, lui la colpisce col cacciavite e si butta dal cavalcavia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAROMA Un ultimo incontro finito in tragedia. Quando lei gli ha detto che voleva metter fine alla loro relazione clandestina, lui non avrebbe accettato la decisione e, dopo averla picchiata e ferita, si sarebbe lanciato da un cavalcavia sull'autostrada Roma-Civitavecchia. È accaduto lunedì sera. L'uomo, un 36enne della zona, è precipitato dal viadotto del Sorbo per diversi metri nel vuoto. Gli agenti della polizia stradale e delle volanti del commissariato di Civitavecchia hanno trovato la donna in auto sporca di sangue, con...