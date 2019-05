CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LEGITTIMA DIFESAAREZZO Uccise il ladro che si introdusse nella sua rivendita di gomme e biciclette e ora la procura chiede l'archiviazione, per legittima difesa putativa, di Fredy Pacini, 57 anni, commerciante di Monte San Savino (Arezzo) che per timore di subire furti continui pernottava in ditta. Il sostituto procuratore di Arezzo Andrea Claudiani, che ha condotto le indagini, ha firmato la richiesta di archiviazione, già consegnata alla cancelleria del gip. Il magistrato nella richiesta ha applicato quanto previsto dalla vecchia normativa...