Legionella, quarta vittima nel Milanese

Continua l'emergenza legionella a Bresso, comune dell'hinterland milanese, dove si sono registrati 52 casi accertati a luglio. Un uomo di 89 anni, ricoverato all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Milano), è morto venerdì sera per un infarto la cui concausa è la patologia batterica. Tre altri anziani - due donne di 84 e 94 anni e un uomo di 94 - erano deceduti fra il 24 e il 26 del mese scorso. Tuttavia sembra, per contraddizione, che la fase acuta sia in fase di superamento. Le vittime, tutte comunque in età avanzata e con varie...