Legionella in Lombardia terzo malato morto nel giro di pochi giorni

IL VIRUSBRESSO (MILANO) Salgono a tre i morti per legionella e da 17 diventano oltre 20 i casi di persone ricoverate per aver contratto l'infezione che sta allarmando Bresso, un comune alle porte di Milano. È da quattro anni che il batterio killer non si faceva sentire ma adesso è ritornato a destare parecchie preoccupazioni tra gli abitanti, in particolare quelli del centro storico di Bresso. «La situazione è preoccupante», ha detto il sindaco Simone Cairo, che ieri sera ha convocato i concittadini e ha già preso una serie di misure...