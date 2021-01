VENEZIA Continua la guerra dei test rapidi fra maggioranza e opposizione in Consiglio regionale. Dopo la circolare del ministero della Salute, gli zaian-leghisti ribadiscono il concetto: «I tamponi antigenici di terza generazione sono equiparati ai molecolari, mentre quelli di prima e seconda generazione sono idonei se, come facciamo già, svolti a distanza ravvicinata per gli screening», dice il capogruppo Alberto Villanova. «Ma cosa fa il Pd? Continua a insinuare dubbi su dubbi, salvo poi essere clamorosamente smentito», aggiunge Sonia Brescacin, presidente della commissione Sanità. I dem tornano però all'attacco con la vicepresidente Anna Maria Bigon e i colleghi Giacomo Possamai, Vanessa Camani, Jonatan Montanariello, Andrea Zanoni e Francesca Zottis: «I documenti vanno letti nel giusto modo, non per portare acqua al mulino della propaganda. La circolare ribadisce che non si può utilizzare il test antigenico rapido di prima e di seconda generazione come metodo base per la biosorveglianza del personale sanitario, effettuando poi il molecolare solo in caso di positività». Nel frattempo Arturo Lorenzoni (Misto), dopo aver chiesto più restrizioni, ora invoca la ripresa delle lezioni in presenza alle superiori: «Anche lo Spallanzani è per la riapertura. Il Veneto applichi i piani di rientro».

