In prossimità del Giorno della Memoria, che ricorre il 27 gennaio, questa è sorprendentemente ritornata anche a chi rappresenta Casa Savoia: Emanuele Filiberto, nipote di Umberto II, ultimo re d'Italia, vissuto a lungo in Svizzera e che ora abita nel Principato di Monaco. Finora, nessuno della famiglia che ha dominato per un secolo l'Italia, aveva mai avuto, almeno ufficialmente, parole di condanna per le infami leggi razziali, firmate da Vittorio Emanuele III dal 1938 in poi; e, soprattutto, nessuno di loro aveva finora chiesto scusa agli ebrei italiani che, proprio per quelle leggi, hanno pagato un prezzo impossibile perfino da dettagliare. Lo fa ora appunto Emanuele Filiberto, con una «Lettera alla Comunità ebraica italiana» che ha diffuso. È una paginetta, sotto lo stemma della famiglia. Con dei contenuti ben diversi da quelli espressi non troppi anni fa da suo padre, Vittorio Emanuele, che inopinatamente rifiutò in tv di domandare scusa nel 1997, aggiungendo che quelle norme, in fin dei conti, «non erano così terribili». Ma si ricredette il giorno dopo, e parlò di «grave errore»; e nel 2002, alla vigilia di tornare in Italia, qualificò la firma del nonno su quelle leggi come una «macchia indelebile». Ora, il figlio, classe 1972, fa decisamente di più. Chiede «ufficialmente e solennemente perdono, a nome della mia Famiglia», ai «fratelli Ebrei».

