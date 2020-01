SALUTE

VENEZIA I quindici anni della legge Sirchia si festeggiano con un milione di fumatori in meno. L'ultima indagine dell'Istituto superiore della sanità rivela che i tabagisti sono passati da 12.570.000 del 2005 a 11.600.000 del 2019. Si tratta della norma che ha esteso il divieto di fumo in tutti i locali pubblici, rivoluzionando di fatto le usanze in ristoranti e bar. Attualmente i fumatori sono il 25,7% della popolazione in Italia e il 22,4% in Veneto, a fronte degli ex-tabagisti che rappresentano il 17,5% a livello nazionale e il 21,2 % nella nostra regione. Ma per capire l'entità dei cambiamenti degli stili di vita bisogna fare un passo indietro nel tempo: nel 1960 fumava più del 60% dei maschi italiani, trent'anni dopo, nel 1990, si è passati al 40%, fino a giungere al 28% del 2020.

«La legge Sirchia è stata tanto efficace quanto a suo tempo estremamente coraggiosa» introduce Luca Sbrogiò, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 3 Serenissima che ha raccolto i dati nazionali e regionali che dimostrano l'inversione di rotta sul fronte fumo. «È giusto ricordare che l'Italia è stato il primo Paese al mondo ad adottare, quindici anni fa, la scelta drastica di dire no al fumo nei locali pubblici - spiega il medico - una legge lungimirante che voleva tutelare i non fumatori, ma che di fatto ha ridotto i fumatori. La norma è stata rispettata dal 91,4% delle persone in Italia e dal 94,5% in Veneto. Un grande successo nessuno ci avrebbe scommesso».

Sul fronte femminile va detto che l'apice è stato raggiunto trent'anni fa quando a fumare era il 25,9% delle donne in quel tentativo di imitare nel bene e nel male le usanze maschili. Ora anche su questo versante la percentuale è calata di dieci punti attestandosi al 16,5% a livello nazionale. La nota dolente è però tra i giovanissimi: a 15 anni il 31,9% delle ragazzine dichiara di fumare, contro il 24,8% dei maschi.

MALATTIE IN CALO

Senza il fumo calano patologie cardiache e tumori al polmone. «Dopo dieci anni che si è smesso di fumare si azzerano i rischi di ammalarsi di patologie legate al fumo, si hanno cioè le stesse probabilità di contrarre malattie di una persona che non ha mai fumato» spiega Sbrogiò che sulla base degli studi più aggiornati ha raccolto dati confortanti. «Dal 2004 ad oggi gli eventi coronarici acuti sono diminuiti in Italia mediamente tra il 4 e il 13% negli uomini in età lavorativa, quindi con meno di 70 anni, così come sono calate la mortalità e l'incidenza per tumore al polmone». I morti per tumore al polmone sono passati da 83 a 45 l'anno ogni centomila abitanti e l'incidenza della patologia da 94 a 56. Le donne presentano numeri ben più bassi rispetto agli uomini anche se c'è stato, dal 1970 al 2015, un incremento dell'1-2% di coloro che contraggono la malattia legato all'aumento delle fumatrici. «Non bisogna, comunque, dimenticare che il fumo rimane la prima causa di morte prevedibile e prevenibile nel mondo - conclude il dottor Sbrogiò - la progressiva messa al bando della sigaretta non deve quindi fermarsi».

NORMATIVA SMOKE FREE

Quindi ben vengano per gli esperti le iniziative delle amministrazioni comunali: da Milano che vuole liberare dal fumo stadi e fermate degli autobus, a Venezia che si è dimostrata interessata a bandire le sigarette nel centro storico partendo da Rialto e San Marco e a Verona che ha vietato il fumo nei parchi così come hanno fatto sulle spiagge del Veneto molti comuni balneari. Una lotta al fumo che ha mosso i primi passi nel 1962 con il divieto di propaganda pubblicitaria delle sigarette, seguita nel 1975 dalla norma che ha liberato dal fumo ospedali, scuole, cinema e mezzi di trasporto pubblico, divieto esteso nel 1995 a tutti i locali della pubblica amministrazione. C'è poi nel 2005 la legge Sirchia, nel 2013 il no alle sigarette nelle pertinenze scolastiche e nel 2016 la norma a tutela della salute dei minori e delle donne in gravidanza: non si può quindi fumare in auto se c'è un bebè e una futura mamma, così come non si può all'esterno di università, ospedali e case di cura.

Raffaella Ianuale

