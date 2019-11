«Legge elettorale, senza di noi niente accordi tra dem e Lega»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ministro Luigi Di Maio, Grillo l'ha confermata ancora una volta capo politico. Ma sono tanti, anche big, a contestarla. Fino agli stati generali del M5S a marzo non accadrà più nulla? Cambierà lo Statuto?«Lo Statuto è già stato cambiato. Sono 10 anni che si dà il Movimento per morto e in difficoltà ma noi stiamo sempre in piedi. Stamattina con quell'incontro abbiamo dimostrato che certe presunte notizie sul rapporto tra me e Grillo erano fake news. Ci sarà una grande riorganizzazione fra 15 giorni con il team del futuro: nascerà il...