Legge elettorale, nei Consigli regionali la corsa al referendum parte in salita

IN AULAVENEZIA «Se 5 Consigli regionali approvano la proposta poi si va a referendum!», aveva esclamato Matteo Salvini alla vigilia di Pontida, scandendo via social l'ordine ai leghisti di far passare nelle rispettive assemblee legislative il progetto abrogativo della quota proporzionale della legge elettorale, scorciatoia costituzionale rispetto alle petizioni popolari. Ma l'aula è ben più complicata di un tweet, a vedere i primi risultati della corsa contro il tempo iniziata nelle realtà governate dal centrodestra, rispetto al termine...