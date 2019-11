Legalità ci piace!, ma non a Venezia: uno su tre compra prodotti contraffatti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RAPPORTOVENEZIA Legalità ci piace!, scandisce Confcommercio, in occasione dell'omonima giornata nazionale. Ma a Venezia sembra piacere un po' meno che al resto del Nordest, a giudicare dai risultati dal rapporto realizzato dall'associazione di categoria in collaborazione con Format Research. Infatti, in linea con il dato italiano (30,5%), nel capoluogo lagunare quasi un consumatore su tre (30,4%) ha comprato un prodotto contraffatto, ha usato un mezzo di trasporto non autorizzato o ha alloggiato in una struttura abusiva, mentre in generale...