VENEZIA Sul caso Faccetta nera, l'intergruppo zaian-leghista si riunirà lunedì, alla vigilia della seduta in cui il Consiglio regionale sarà chiamato a votare la mozione di riserve contro l'assessore Elena Donazzan. È verosimile che la principale forza di maggioranza, il cui esponente Stefano Valdegamberi ha fornito la firma decisiva per calendarizzare rapidamente l'atto delle minoranze, possa finire per astenersi: non un voto a favore, che metterebbe estremamente in difficoltà il presidente Luca Zaia, ma nemmeno una posizione di contrarietà, che alleggerirebbe eccessivamente la posizione di Fratelli d'Italia. Ieri la titolare dell'Istruzione e del Lavoro ha inviato una lettera ai componenti dell'assemblea legislativa, in cui fa nuovamente ammenda e tuttavia mette in guardia sulle possibili conseguenze di questa prima assoluta: «Con tutta probabilità questo diverrà un precedente che spianerà la strada alla facoltà di giudicare parole, pensieri, espressioni, atteggiamenti posti in essere in qualsiasi occasione e quindi non solo nell'esercizio del proprio mandato e nelle sedi istituzionali o nel proprio ruolo di rappresentanza, ma in ogni luogo ed in ogni momento».

Nella sua lunga nota, Donazzan torna sull'episodio: «Se qualcuno in buona fede si fosse sentito offeso in qualunque misura, me ne scuso perché con altrettanta buona fede e certamente con un po' di leggerezza, ho partecipato ad una trasmissione di satira notoriamente informale, irridente ed a tratti sopra le righe». L'assessore rimane però convinta di un punto: «La storia è storia. La storiografia è scritta dai vincitori e spesso non trova le ragioni dei vinti. Non è un giudizio moralistico, bensì un dato di fatto».

Per questo la rappresentante di Fdi rivolge un appello «a tutti coloro che credono debba cessare il clima di guerriglia permanente creato da italiani contro gli italiani» e rivendica la circostanza «di non aver mai alimentato l'odio, ma di averlo subito», al punto da confidare: «Non auguro a nessuno di vivere così come io ho vissuto questi giorni di offese, insulti, minacce». Così la sua idea al Consiglio regionale è di diventare «il laboratorio per una proposta di legge nazionale che regolamenti e tuteli la libertà di espressione anche sui social, piattaforme che ormai rappresentano lo scenario di nuove guerre combattute con troll, hackeraggi e manipolazioni».

Zaia ha preso atto di questa iniziativa, ma senza troppo entusiasmo: «Ho chiesto che ci fossero le scuse e mi risulta che siano state presentate, dopodiché il Consiglio è sovrano. Voglio essere molto obiettivo: stiamo parlando di un fatto infelice, da condannare senza se e senza ma. Questa amministrazione è assolutamente contro le leggi razziali e ogni forma di totalitarismo o dittatura. A ispirarci è i l rispetto per la libertà di tutti, figuriamoci se posso avallare posizioni negazioniste o fasciste. So che il contesto della trasmissione radiofonica era di assoluta goliardia. Ma è stato improvvido andarci, in un momento come questo. È stata quanto meno una leggerezza». Troppo poco per Arturo Lorenzoni, iscritto al gruppo Misto e primo firmatario della mozione: «Derubricare in questo modo l'inammissibile uscita della stessa Donazzan significa non aver colto il cuore del problema sollevato in Consiglio regionale. Chiaramente non è condivisibile nessuna forma di censura personale, l'articolo 21 della Costituzione rimane una stella polare. Tuttavia, il problema è altrove: non possiamo, soprattutto se abbiamo responsabilità amministrative, avere posizioni equivoche verso regimi dittatoriali o espressamente contrari alla democrazia e alla libertà delle persone».

Di sicuro non vuole averle Giuseppe Pan, il cui nonno fu «oggetto di violenze da parte della camicie nere», da capogruppo della Lega: «Indubbiamente l'assessore Donazzan avrebbe potuto evitare di fare quelle esternazioni, anche per rispetto dell'incarico e delle istituzioni che rappresenta. Le scuse della interessata hanno cercato di rimediare a quanto accaduto. Però condanniamo fermamente qualsiasi revisionismo. Si tratta di un pensiero che decisamente non ci appartiene. Non possiamo accettare che una rappresentante delle istituzioni ancora oggi affronti un tema del genere con questa leggerezza, da lei stessa ammessa pubblicamente e, in separata sede, con noi consiglieri».

Intanto +Europa, con Silvia Nalin e Anna Maria Zanetti, richiama Donazzan sulla riapertura delle scuole: «Ci risparmi le sue cantate nostalgiche e provi a mettersi seriamente al lavoro, restituendo prospettive a migliaia di giovani e di famiglie».

