Lega, segretari eletti in Parlamento In Veneto arrivano i commissari

LA DECISIONEVENEZIA «Ho dei nomi in mente, persone equilibrate che non suscitino ire di qua e di là del Piave», aveva detto Giannatonio Da Re giusto un mese fa, confermando la scelta di commissariare le segreterie provinciali venete della Lega i cui vertici erano finiti in Parlamento, eletti deputati o senatori lo scorso 4 marzo. E così è stato: il segretario veneto del Carroccio Da Re, di concerto con il segretario federale Matteo Salvini, ha commissariato i provinciali, come peraltro prevede il regolamento che vieta i doppi incarichi. I...