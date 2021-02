LA RABBIA

VENEZIA Un ministro, per di più senza portafoglio, e zero sottosegretari. La Liga Veneta esce con le ossa rotte dalle trattative per la formazione del nuovo governo. La regione dove il Carroccio domina, macina vittorie su vittorie in ogni singola tornata elettorale, quando è arrivato il momento di portare a casa qualcosa, si è ritrovato con un pugno di mosche in mano. O quasi. E se i vertici del partito fanno buon viso a cattivo gioco, la base è in subbuglio. E si alza sempre più forte la richiesta di un congresso regionale per ripartire con più forza e azzerare la parentesi del commissariamento. Il Veneto leghista si sente umiliato, sbeffeggiato. La vicina Lombardia, dove la Lega in termini di voti pensa molto meno, si ritrova con due ministri e tre sottosegretari. Ma incarichi di sottogoverno sono andati anche a esponenti leghisti di Liguria, Emilia, perfino del Lazio con Claudio Durigon, di Latina a dispetto del cognome. La regione più leghista di tutte: zero. Niente. E la rivolta sta per esplodere.

NEL MIRINO

Sotto accusa ci finisce il commissario Alberto Stefani, che sconta parecchi cose. Primo: la giovane età. Un big leghista mormora: «Spazio ai giovani va bene, ma non se sono strumento dei vecchi». E questo introduce il secondo elemento: essere un uomo di Salvini, un semplice strumento che, nel momento decisivo, non ha avuto il giusto peso. La sonora bocciatura romana mette inoltre in cattiva luce tutta la pattuglia dei salviniani, a cominciare dalla maggior parte dei parlamentari trevigiani, che oggi ha in mano il destino del partito in Veneto. Anche loro, quando bisognava dimostrare di contare veramente, sono rimasti a piedi. Nel gruppo ci sono pure due ex sottosegretari di peso come Franco Manzato e Massimo Bitonci: l'ex sindaco di Cittadella e Padova era dato per certo all'Economia. Mercoledì, poco prima che la lista dei sottosegretari fosse ufficializzata, nelle chat dei leghisti veneti già si festeggiava sicuri della sua nomina. Euforia vanificata dalla dura realtà. Uno smacco anche questo. In tanti leggono quanto accaduto come un monito del segretario federale Matteo Salvini ai veneti e, ovviamente, al governatore Luca Zaia: «Comando io». Per questo la base vuole cambiare e chiede il congresso regionale, per poter eleggere una classe dirigente in grado di pesare di più.

L'AMAREZZA

Il giorno dopo è quello dei silenzi, della rabbia, dell'imbarazzo. Anche se non per tutti. Gianantonio Da Re, europarlamentare, ex segretario regionale, dall'alto della sua esperienza dice quella verità che tutti hanno intuito: «Purtroppo l'inesperienza del nostro commissario non ha giovato». Lo dice in modo pacato, senza voler alimentare polemiche: «Non è una critica - sottolinea - ma una constatazione. Il commissario doveva gestire questa cosa. Io ci sono stato in quel ruolo, so cosa significa partecipare a quelle trattative. In questi casi bisogna andare lì decisi e far pesare l'importanza della Lega che, in Veneto, ha ottenuto il 33% alle politiche e il 49% alle Europee. Il Veneto sarebbe stato in grado di esprimere ottime figure per il ruolo di sottosegretario come Bitonci e Manzato. Inoltre, facendo parte di una coalizione di governo allargata, al Veneto sarebbe di sicuro potuto arrivare almeno un sottosegretario leghista. Purtroppo così non è stato».

Tra lo sconcerto generale c'è anche chi, per ruolo, deve fare il pompiere come il commissario provinciale trevigiano Gianangelo Bof, forse quello col compito più arduo per tenere a bada i militanti a dir poco infuriati, il cuore pulsante della provincia dove la Lega ha la sua roccaforte: «Capisco la delusione - spiega Bof - ma dobbiamo allargare l'orizzonte. Il Veneto ha comunque portato a casa un ministro e tante regioni importanti, mi viene in mente il Piemonte, non hanno ottenuto nulla. Tra i partiti della coalizione ci sono equilibri da rispettare. E poi dobbiamo guardare al Governo nella sua interezza, al movimento. Abbiamo ministri del calibro di Giorgetti e Garavaglia».

L'ANALISI

Intriso di pragmatismo è 5nvece il commento di Mario Conte, sindaco di Treviso: «Alla fine di tutto possiamo essere contenti per avere un ministro veneto. Lo siamo molto meno invece per quanto riguarda i sottosegretari. Non averne nemmeno uno è sicuramente penalizzante, soprattutto se si tiene conto che il Veneto è la colonna portante della Lega. Ma quello che mi dispiace ancora di più, è che non ci sono rappresentanti veneti degli enti locali che sono la nostra forza maggiore. Non c'è nessuno che possa, per esempio, portare avanti le istante dei sindaci. E di questo sono molto dispiaciuto».

Paolo Calia

