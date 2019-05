Lega, preavviso di sfratto a Conte Cdm paralizzato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA Nell'ultima settimana di campagna per le Europee la tensione nel governo sale alle stelle. E in campo questa volta entra il premier Giuseppe Conte che lancia una vera e propria sfida alla Lega. Il capo del governo «non è una persona di garanzia, è espressione del M5S», attacca in un'intervista a La Stampa il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. «È gravissimo dubitare della mia imparzialità, chi mi mette in discussione lo faccia in Cdm», la replica di Conte. Il tutto poche ore prima del Consiglio dei ministri chiamato ad...