LA STRATEGIA

ROMA Questa volta Giorgetti fa parlare gli atti parlamentari. A novembre chiese a maggioranza e opposizione di riscrivere insieme le regole del gioco per arrivare ad una legge elettorale «che accontenti tutti». Orlando, Zingaretti, Renzi solo per citare alcuni commenti dissero sì alla Costituente. Ora che il tema delle riforme è tornato alla ribalta il numero due della Lega ha deciso di rilanciare. Proprio dopo la mossa del leader di Iv che martedì a cena con i suoi ha fatto intendere di aver sentito al telefono Giorgetti e i vertici di FI: «Dobbiamo dividere Salvini da Giancarlo. Con quest'ultimo si può ragionare. Possiamo dare una prospettiva a questa legislatura. Ho avuto contatti ha confidato l'ex premier anche con i vertici di FI. L'interesse per il premierato e la legge dei sindaci è trasversale».

Al momento Berlusconi è fuori Italia (c'è chi dice che sia in Svizzera per una cura già prevista, chi invece ritiene che sia in giro per l'Europa) ma ai suoi ha lasciato il mandato perentorio di bloccare fuoriuscite che prevedono un sostegno al Conte bis. In realtà Romani si muove in autonomia e per il momento ha congelato il pacchetto di 10-12 voti di cui dispone in Senato. I voti per Conte sono lì, ma lo utilizzerà solo al momento in cui la situazione politica sarà più chiara. Insomma gli Scilipoti ironizza un big' della maggioranza - scenderanno in campo per allungare la legislatura, al fianco di chi rimarrà in piedi tra Conte e Renzi. Non è escluso infatti e Berlusconi vedrebbe di buon occhio questa prospettiva che un governo istituzionale possa nascere anche con il via libera dei cosiddetti Responsabili.

Che Salvini e Giorgetti possano percorrere strade separate è altamente improbabile, se non impossibile, ma sta di fatto che l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha messo le carte sul tavolo. Depositando una proposta di legge alla Camera: «Inseriamo questa la sua proposta - nella Costituzione il principio che la legge elettorale deve essere approvata a maggioranza assoluta in entrambe le Camere e con votazione palese» e «stabiliamo altresì che ogni modifica alla medesima legge elettorale trovi applicazione non già immediatamente, bensì per l'elezione delle Camere della seconda legislatura successiva a quella in corso alla data dell'approvazione».

UN NUOVO ARTICOLO

Dunque una riforma di tipo costituzionale per introdurre nella Carta l'articolo 59-bis. E trattandosi di riforma costituzionale avrebbe bisogno di tempi lunghi per l'approvazione. Da qui il suo progetto confidato a più di un interlocutore: un governo istituzionale, un esecutivo che affronti le emergenze e dia stabilità al Paese ma con una data certa e chiara. Può essere questa la tesi - anche nel 2021 ma alla luce del sole, senza inciuci e accordicchi.

La Lega a Montecitorio ha presentato anche un'altra proposta di legge firmata dal capogruppo Molinari - che prevede la reintroduzione del Mattarellum (al Senato tempo fa ci aveva pensato Calderoli). Giorgetti - a sottoscrivere la sua proposta sono stati quasi tutti i deputati - da tempo pensa che difficilmente si arriverà al voto ma la sua è un'apertura rivolta a tutti i partiti, affinché pensino al Paese e non alle proprie convenienze. Ecco la sua premessa: «Dal 1993 ad oggi, sono state approvate quattro riforme del sistema di elezione della Camera e del Senato della Repubblica». Prima il Mattarellum, poi il Porcellum, a seguire l'Italicum e per finire il Rosatellum. Per Giorgetti si è tentato in questi anni di «impedire l'ascesa di leader appartenenti ad altri partiti». «Diversamente da molti altri Paesi democratici dove la stessa legge elettorale è in vigore per lunghi periodi, nel nostro Paese, purtroppo, negli ultimi quindici anni sta prevalendo la cattiva abitudine di promuovere una riforma elettorale in funzione dell'ipotetico risultato elettorale alle successive elezioni. Accade, cioè, che chi fa parte temporaneamente della maggioranza vuole fissare le regole del gioco per vincere la volta successiva». Da qui l'obiettivo di «arginare questo fenomeno».

Fonti parlamentari di Iv apprezzano il tentativo di impedire leggi elettorali a colpi di maggioranza ma considerano impraticabile l'ipotesi di far passare una legislatura per rendere applicabili accordi sulle regole del gioco. FI e FdI puntano di più su un sistema che prevede un premio di maggioranza ma nel partito azzurro c'è sempre la tentazione di percorrere la strada del proporzionale puro.

Emilio Pucci

