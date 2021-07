Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Alle 14.10 le agenzie di stampa diffondono la rassicurante dichiarazione di Matteo Salvini. «Assolutamente - dice Salvini - Nella Lega non c'è alcun dissenso sul manifesto dei valori sovranisti. Ci mancherebbe altro». Sarà. A giudicare dalle parole usate in mattinata dal ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti, fra i due la differenza di vedute sull'Europa c'è tutta. «Dico la verità, non ho fatto a tempo a leggere il...