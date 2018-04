Lega-Fi, rischio strappo per San Donà e Vicenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN VENETOVENEZIA Matteo Salvini dice di sperare nel Vinitaly, per un incontro con Luigi Di Maio in ottica di governo. Al contrario Gianantonio Da Re dovrà rinunciare alla rassegna enologica, per provare a ricucire lo strappo nel centrodestra in vista delle Comunali: per lunedì il segretario della Liga Veneta aveva in programma una visita alla Fiera di Verona, invece sarà costretto a fermarsi a Padova, per un faccia a faccia con Forza Italia. La tela pazientemente tessuta per mesi insieme all'omologo azzurro Adriano Paroli, infatti, sembra...