Grandi movimenti nel centrodestra, guardando all'Europa. I più ottimisti dentro la Lega e in Forza Italia, leggendo le tesi di Giancarlo Giorgetti filo-Ppe, cominciano a parlare addirittura di un possibile correntone trasversale tra azzurri e leghisti di tipo europeista.

E' così, presidente Tajani?

«Stiamo ai fatti - dice il numero due di FI - e questi fanno registrare, per ora, l'apertura da parte di Giorgetti, che nella Lega è stimato ma lo è anche fuori dalla Lega, verso un dialogo con la Cdu merkeliana e verso la grande famiglia del popolarismo europeo. Trovo che nelle parole di Giorgetti ci sia un segnale positivo».

Nel senso che il più importante esponente leghista dopo Salvini è venuto sulle vostre posizioni abiurando l'anti-europeismo tipico dei sovranisti?

«A noi non interessano abiure. Io dico soltanto che non ci può essere centrodestra italiano di governo, se qualche sua parte è in contrasto con l'Europa. Ciò non significa accettare acriticamente tutto ciò che è Ue. Ma stare a schiena dritta da protagonisti in Europa. Berlusconi, e io stesso, abbiamo dimostrato che stando nell'Europa ma non in maniera remissiva si possono vincere le partite, come è stato nel caso della presidenza dell'Europarlamento, che mi onoro di aver guidato».

Lo sa, però, qual è il problema? E' che Salvini, e non Giorgetti, dà la linea alla Lega. E il segretario sembra lontanissimo dall'adesione al Ppe.

«Ma Giorgetti ha parlato di dialogo, non di adesione. Io comunque non entro nelle dinamiche interne a un partito che non è il mio. Loro fanno scelte autonome e non tocca a me dire se la Lega deve fare una cosa o un'altra. Ma se vuole dialogare con il Ppe, deve evitare ogni posizione anti-euro e qualsiasi critica all'appartenenza dell'Italia alla comunità europea. La famiglia politica alla quale adesso appartiene il Carroccio, ossia Identità e Democrazia, è contraria alla Ue. Un vero dialogo con il Ppe si può fare se la Lega abbandona quel gruppo. Ed emanciparsi da quelle posizioni sarebbe utilissimo per dare ancora più forza al nostro centrodestra di governo».

Voi potete dare una mano alla Lega nel dialogo, e magari nell'ingresso, verso il Ppe?

«Intanto osserviamo con piacere la maturazione di una svolta, se davvero ci sarà. La Lega deve capire finalmente, e le parole di Giorgetti mi fanno credere che stiano cominciando a farlo, che l'Europa è una grande opportunità e che la Cdu, il partito della Merkel che a gennaio va a congresso ha assunto posizioni nuove. Si può non essere d'accordo con la Merkel, ma nell'ultima crisi, questa del Covid, ha impresso una svolta solidale verso l'Italia. Cosa che la Germania non fece nella crisi finanziaria del 2008».

Giorgetti ha colto questo cambiamento di fase?

«Mi pare proprio di sì. E sa bene che noi dobbiamo essere alleati degli Stati Uniti e portare la Russia verso l'Occidente. Non lasciare l'Occidente per seguire la Russia. Insomma va fatto ciò che fece Berlusconi a Pratica di Mare».

Ma del Ppe alla Lega, o meglio a una sua parte, piace più che altro Orban.

«E' amico soprattutto nostro il premier ungherese. E infatti Forza Italia è sempre stata contraria alla sua espulsione dal Ppe».

La Meloni è stata più brava di Salvini a smarcarsi in tempo dal ghetto sovranista e lepenista?

«Nelle dinamiche degli altri partiti non mi intrometto. La Meloni è da tempo nei Conservatori e Riformisti. E noi con quel gruppo, con i polacchi e con tutti gli altri che ne fanno parte, dialoghiamo da sempre».

Insomma Forza Italia dice Forza Giancarlo e spera che Salvini si convinca a sua volta all'europeismo?

«Lui è il responsabile della Lega per gli Esteri. Fermo restando che loro sono liberi di scegliere come vogliono, a me farebbe piacere che l'intero partito seguisse la linea di Giorgetti e che si aprisse una stagione diversa».

