MILANO Un vertice d'urgenza che coinvolge i massimi livelli del Carroccio. Obiettivo: definire una strategia difensiva per Massimo Ghilardi, ex direttore della filiale Ubi di Seriate (Bergamo). «C'è stata la riunione con Salvini, poi non mi sono fermato lì a parlare con Calderoli, però mi ha chiamato... perché da martedì a Roma, mi fa, incontriamo tutti i segretari politici». Lo racconta in un'intercettazione Andrea Manzoni, il revisore contabile della Lega alla Camera arrestato nel caso Lombardia film commission con Alberto Di Rubba. Dalla facilità con cui di due commercialisti «raggiungono subito i piani altissimi della politica a Roma nelle giornate del 26 e 27 maggio, è facilmente immaginabile la reazione e la capacità di inquinamento probatorio di persone tanto infiltrate nelle istituzioni», scrivono i pm Stefano Civardi ed Eugenio Fusco nella richiesta di custodia cautelare.

Il «riservato incontro tenutosi in Roma» a fine maggio e «le fibrillazioni» tra i capi della Lega sono innescate proprio da Ghilardi, che ha ricevuto una contestazione disciplinare da parte dell'istituto perché aveva omesso di segnalare una serie di operazioni sospette riferibili a Di Rubba e Manzoni. Sui conti riconducibili a loro società non solo sarebbe arrivata parte di quegli 800 mila euro della vendita del capannone nel milanese acquistato con fondi pubblici dalla Lombardia film commission, ma anche soldi della Lega tramite consulenze ai professionisti per la creazione di presunti fondi neri del partito. L'annotazione della guardia di finanza del 29 maggio sottolinea come nella filiale di Seriate diretta da Ghilardi «risultino radicati i conti correnti» riferibili a Di Rubbia e Manzoni, con operazioni segnalate dalla banca come «anomale» tra cui bonifici per 357 mila euro in più tranche da Studio Dea Consulting e Studio Dea a favore di Taaac. Ad aprire uno squarcio è proprio il bancario nell'interrogatorio del 22 luglio nel quale descrive alcune «movimentazioni» sui conti della Taaac, riconducibile ai commercialisti. «Sono operazioni prive di valide ragioni economiche che, aldilà degli importi, non mi è capitato di vedere in tutta la mia carriera. E ho lavorato in banca quasi trent'anni», riferisce. Parla anche dei «giri di soldi tramite Più voci», l'associazione di cui era legale rappresentante il tesoriere della Lega Giulio Centemero, e del fatto che «Di Rubba mi aveva chiesto di aprire il conto di Radio Padania e delle associazioni regionali della Lega». Quando comunicò a Di Rubba «l'impossibilità a poter procedere» con l'apertura di conti per le articolazioni territoriali della Lega, il professionista «per tutta risposta mi scrive: Mi avevi detto che si poteva, allora chiudo tutto». Il bancario ha elencato anche i «movimenti sui conti» di altre due società dei contabili, la Sdc e lo Studio Cld, e ha ricordato i «numerosi accrediti da Lega Nord sempre con la medesima causale saldo fattura».

Un'attività frenetica che si spiega con il ruolo svolto da Di Rubba: «Non è non solo uomo di partito come Manzoni, ma anche pubblico ufficiale piazzato dal partito a presiedere uno dei tanti enti del sottobosco della pubblica amministrazione attraverso i quali sono drenati i soldi pubblici», rilevano i pm. Le perplessità di Ghilardi riguardano «l'espansione finanziaria della società Non solo auto riferibile sempre a Di Rubba. Ìl principale cliente è sempre il partito Lega». E così commentava Scillieri intercettato: «Ha fatturato quasi un milione di euro alla Lega in un anno? Caz.. se sono andati in giro, ah ah ah». Mentre l'elettricista Francesco Barachetti, che dalla ristrutturazione del capannone avrebbe incassato 260 mila euro, a febbraio 2018 ha comprato e trasferito a una società russa 45 mila euro in rubli.

