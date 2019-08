Lega, c'è la sfiducia Scontro sui tempi e accuse di inciucio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA Le date più probabili per il voto: il 20 o il 27 ottobre. Come si arriva a questo scenario? La nuova mossa della Lega è la mozione di sfiducia al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, presentata in Senato. Lunedì la conferenza dei capigruppo deve decidere i tempi del dibattito e del voto, ma il Partito democratico prova a mettersi di traverso, chiedendo di discutere prima la mozione anti Salvini.INTESEIl leader leghista, prospettando la sfiducia a Conte, prova a tracciare il percorso parlamentare della crisi, che ieri è...