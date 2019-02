Lega alla guerra sul reddito: «Rinnovabile una sola volta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Dalla Lega il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia, avverte gli alleati: «Abbiamo sempre detto che il reddito di cittadinanza non può essere sine die». Dai Cinquestelle gli replica la sua omologa in via XX settembre, Laura Castelli: «Nessuna modifica. Se qualcuno vuole mettere in dubbio la formulazione uscita dal Consiglio dei ministri, deve prima parlare con i due vicepremier e con il premier». Riscoppia la guerra in maggioranza sul reddito di cittadinanza, creando l'ennesima minaccia, che potrebbe mettere in crisi...