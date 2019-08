CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE VOCIVENEZIA Vista da Nordest, e al tempo della crisi di governo, la settimana di Ferragosto è un'illusione. Ieri i parlamentari di Lega e Movimento 5 Stelle sono partiti da Veneto e Friuli Venezia Giulia, sì, ma tutti con destinazione Roma: tripudio di selfie e di sorrisi, senza manco sapere se al prossimo giro saranno ricandidati. Ma tant'è, il momento è delicato pure per i loro colleghi di opposizione, con la valigia pronta per rientrare in aula.IN VIAGGIOLe riunioni parlamentari dei due gruppi di maggioranza si sono svolte l'una dopo...