LE VITTIME

Dove sono Italo, Francesco Saverio, Arturo, Bruno, Fabio: il ciclista, il magistrato, il ristoratore, il partigiano, il professore? E dove sono Elena, Samar, Ornella, Anna: la più anziana, il primo medico in servizio, la prima ospite contagiata, la più giovane? Tutti, tutti dormono sulla collina disegnata da questa infinita curva di lutti, 1.288 decessi in 65 giorni in Veneto. Uno combatteva contro il cancro, una aveva sconfitto la leucemia, uno non era mai stato male, una aveva passato di peggio: tutti, tutti erano positivi al Coronavirus.

IL MONITO

In principio fu un 78enne di Vo', spirato la sera del famigerato 21 febbraio. «Non è un numero, non è la prima vittima italiana del Coronavirus, non è un nome e un cognome sul giornale. Adriano Trevisan è mio papà, è il papà di Vladimiro e Angelo. È il marito di mia madre Linda. È il nonno di Nicole e di Leonardo», si è sfogata sua figlia Vanessa, ex sindaco del paese-epicentro dello tsunami che ha travolto l'intero Veneto. Un monito a pensare che dentro ciascun bollettino diramato dalla Regione ci sono persone, storie, famiglie, dolori. E verità molto più complesse di quanto possano apparire, nella massificazione di una pandemia che ha macinato cifre e vite, come sta emergendo ora proprio dai primi risultati dell'autopsia disposta dalla Procura di Padova, secondo cui le gravi patologie pregresse sarebbero state determinanti nella fine del pensionato.

Torna il dilemma: si muore con il Covid-19 o per il Covid-19? Sul tema il dibattito è aperto: stando a uno studio dell'Università di Glasgow, condotto sulle vittime italiane e appena pubblicato, la loro vita sarebbe stata più lunga di 2-13 anni, se il virus non avesse fatto precipitare il quadro clinico. Di certo in questi ultimi due mesi, negli ospedali e negli ospizi veneti sono mancate mediamente venti persone al giorno, tutte con infezione da Coronavirus. E tutte con un'identità e con un vissuto.

I PIÙ NOTI

Alcuni volti erano inevitabilmente più noti di altri. Italo De Zan aveva 94 anni ed era stato un campione di ciclismo. Amico di Fausto Coppi e Gino Bartali, compagno di squadra di Giovanni Nani Pinarello, da San Fior ne aveva fatta di strada. Sempre sui pedali: fra il 1947 e il 1949 il trevigiano era salito sul podio della classica Milano-Torino per tre anni di fila e nel 1948 aveva vinto la tappa Napoli-Fiuggi del Giro d'Italia. L'ultimo traguardo l'ha atteso l'11 marzo al Ca' Foncello.

La sentenza inappellabile per Francesco Saverio Pavone, 75 anni in buona parte trascorsi nelle aule di giustizia, è invece arrivata il 16 marzo all'ospedale all'Angelo di Mestre. I natali a Taranto, la residenza a Marcon, le inchieste a Venezia sulla criminalità organizzata fino allo smantellamento della Mala del Brenta, il fronte dell'antimafia, la guida della Procura di Belluno. Una vita sotto scorta, un uomo tutto d'un pezzo. «Dire che non hai paura aveva confidato a Edoardo Pittalis è essere stupidi, si vive facendo finta di niente, ma sempre con la sensazione che qualcosa può accadere. Impari a guardarti sempre attorno e alle spalle». Contro il virus, non è bastato.

Arturo Filippini, morto a 79 anni il 14 aprile dopo tre settimane in Terapia Intensiva, era il simbolo della ristorazione di Marca nel mondo: da Montecarlo a Tokyo, da Toronto a Pechino, passando per Monaco, Helsinki e Bora Bora. Insieme al maestro Alfredo Beltrame, lui che arrivava dall'Oltrepò Pavese era diventato l'ambasciatore della cucina trevigiana, ricreando dovunque l'atmosfera di quel primo vecchio fienile a Cortina, El Toulà, grazie a «piatti semplici come la pasta e fagioli, la sarde in saor, i risotti all'onda, le minestre di riso come risi e bisi, il fegato alla veneziana, le trippe, i bigoi in salsa, le paste fatte in casa».

L'IMPEGNO

Era di Treviso pure Fabio Brotto, storico e rimpianto docente di filosofia al liceo classico Canova. Per lui l'impegno non era finito con la pensione: padre di un ragazzo autistico, a 69 anni era il punto di riferimento per tante famiglie come la sua. Rimangono le sue poesie, postate su Facebook anche durante il ricovero, come quella dedicata al virus: «Hai paura di diventare di colpo / povero, malato e morto». Analisi lucide, a tratti caustiche: «Quando sarà tutto finito... Mai concetto fu confuso quanto questo tutto finito». In sua memoria dopo il 18 aprile è nato il gruppo Gli alunni del prof. Fabio Brotto.

La testimonianza è stata un dovere anche per Bruno Saetta Bordin, deceduto a Padova il 16 aprile a 95 anni. Il ferroviere partigiano di Camposampiero, come lo ricorda il sindacato provinciale dei lavoratori di settore, non ha fatto in tempo a celebrare ieri la sua settantacinquesima Liberazione. Lui che la prima l'aveva conquistata per tutti, battendo il fascismo davvero, è stato sconfitto da un nemico invisibile.

LE DONNE

In quella trincea Samar Sinjab, la dottoressa di 62 anni arrivata dalla Siria per curare la comunità di Mira, ha perso la vita il 9 aprile. Prima medico in Veneto, e centesima in Italia, a cadere in servizio, ma anche moglie e madre di camici bianchi, al punto che su Change.org è scattata una petizione per chiedere che ora sia suo figlio Rafi El Mazloum a seguirne i pazienti.

Sono tanti i primati tristi delle donne stroncate dal Coronavirus. Come quello toccato in sorte ad Ornella Folcato, padovana di Castelbaldo, ospite della casa di riposo di Merlara, il tragico focolaio su cui la Procura di Rovigo ha aperto un'inchiesta. Prima a contagiarsi l'8 marzo, nello scoppio del focolaio poi divampato in una strage di nonni e nell'inchiesta della Procura di Rovigo, l'85enne era stata dimessa dopo quasi un mese di ospedale, ma è morta il 17 aprile. Cinque giorni dopo, il destino le ha mandato appresso anche la compaesana Maria Bezzan, che era stata la seconda a infettarsi e aveva 78 anni.

Era invece arrivata a spegnere 105 candeline un'altra padovana, Elena Lazzarini di Vigonza. La scorsa estate l'ultracentenaria aveva brillantemente superato una delicata operazione al femore, ma il 28 marzo nulla ha potuto contro il Covid-19, diventando suo malgrado la vittima più anziana del Veneto.

La più giovane abitava a Teolo e si chiamava Anna Bonafini: aveva solo 35 anni. E un tumore, sì, che però contava di annientare, con tutta la sua forza e con tutta la sua grazia: «Tornerò a sbocciare... poco ma sicuro». La paura del contagio trapelava dal diario della sua prima patologia, scritto da commessa (della Coop: «Ci vuole tanto a far la spesa più grossa e non muoversi ogni 2 giorni???) e da paziente, prima allo Iov per la chemio e poi a Schiavonia per la radioterapia («#stateacasa», sottinteso: voi che potete). Con la seconda malattia, i suoi splendidi occhi azzurri si sono spenti per sempre il 19 aprile. Di lei resta una foto di copertina che è il suo testamento spirituale: «Il più grande successo che si possa ottenere nella vita è che, quando qualcuno pensa a te, sorrida».

