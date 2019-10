CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE VITTIMEdal nostro inviatoTRIESTE Poco più che ragazzi. Originari del centro e del sud del Paese, come moltissimi degli uomini che innervano le forze dell'ordine. A Trieste erano arrivati entrambi qualche anno fa, e in città avevano portato le loro passioni e il loro modo di vivere. Il sorriso, che diventava forza interiore con addosso la divisa. L'agente scelto Pierluigi Rotta e l'agente semplice Matteo Demenego avevano scelto la polizia per diventare uomini. Con quella divisa hanno trovato la morte quando da poco non erano più...