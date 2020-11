LE VITTIME

BERLINO L'ultima serata libera prima del lockdown gli è costata la vita. Sono le vittime dell'attentato di Vienna: due donne e due uomini. Si tratta di un anziano e una anziana, di un giovane passante e di una cameriera. Quest'ultima sarebbe di nazionalità tedesca, fra i 40 e i 50 anni, deceduta per le ferite poco dopo il ricovero in ospedale. Il ministro Maas ha espresso il suo cordoglio alla famiglia e sottolineato la vicinanza all'Austria nel dolore e la determinazione «a opporsi al fanatismo e al terrore», i terroristi non riusciranno mai nel loro intento di spaccare la nostra società. Un'altra vittima, un giovane passante, sarebbe un ragazzo di 21 anni di Korneuburg, nella Bassa Austria, che era lì per divertirsi e nel momento della strage si trovava fuori da un bar per fumare una sigaretta. Ed è stato lì che è stato trucidato dall'attentatore che lo ha preso di mira.

Tragica coincidenza, il ragazzo, che un quotidiano indica con il nome di Nedzip Vrenezi, era anche lui originario della Macedonia del nord proprio come il terrorista che lo ha ucciso, Kujtim Fejzulai. Il suo profilo Facebook è ancora attivo per le richieste di amicizia. Un'immagine lo ritrae con specie di tuta militare indosso e la precisazione che stava frequentanado un costo di formazione a Korneuburg, la cittadina della Bassa Austria che si affaccia sul Danubio. In calce alla foto, qualcuno ha scritto in tedesco l'augurio: «Voglia Allah premiarti con il paradiso», seguito da diverse faccine di pianto di Facebook. Nel racconto di un testimone, un passante sarebbe stato inseguito dall'attentatore, che aveva il volto coperto e indossava una specie di camice bianco, e brutalmente freddato davanti alla sinagoga e agli occhi agghiacciati del rabbino Schlomo Hofmeister. Quel passante braccato potrebbe essere stato proprio Vrenezi.

