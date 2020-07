LE VARIE FASI

ROVIGO Complici anche le misure dovute al Coronavirus, ieri nel Tribunale di Rovigo, nonostante la mascherina con il leone alato di San Marco di qualche avvocato, il clima era ben diverso rispetto quello della prima udienza, nel gennaio di un anno fa, ed alla folla che, invece, con tanto di bandiere e striscioni, aveva fatto da cornice, esattamente due anni fa, alle due udienze preliminari, nelle quali però, gli imputati erano più del triplo e accusati non solo di costruzione di arma da guerra ma anche di associazione sovversiva. L'accusa più pesante, tuttavia era caduta: il giudice Alessandra Martinelli aveva deciso il non luogo a procedere per questa imputazione, rinviando a giudizio solo i 15 che avevano partecipato alla costruzione del tanko.

LA DIFESA

«Non si processano le idee», avevano ripetuto i difensori dei 45 indipendentisti, veneti, lombardi, ma anche sardi, organizzatori o aderenti al gruppo L'Alleanza, che secondo l'accusa si proponeva di compiere «atti di violenza come l'occupazione militare di piazza San Marco a Venezia per costringere i poteri pubblici a concedere l'indipendenza al Veneto e ad altre Regioni del Nord Italia determinando lo scioglimento dell'unità dello Stato». L'esito era stato diverso rispetto al 26 giugno del 2017, quando invece il gup bresciano Alessandra Sabatucci aveva deciso il rinvio a giudizio per i 48 imputati. Poi, però, la Corte d'Assise del Tribunale di Brescia aveva riconosciuto che i fatti principali si erano svolti nel territorio di competenza del Tribunale di Rovigo, rinviando tutto alla Procura rodigina, riunificandolo, seppur per poco, allo stralcio relativo alla costruzione del tanko. Sul proscioglimento, tuttavia, è ancora pendente l'impugnazione da parte del procuratore capo di Rovigo Carmelo Ruberto che ha definito la sentenza «viziata da gravi incongruenze logiche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA