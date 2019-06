Le tre amiche inseparabili travolte e uccise da un Tir

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAMILANO Le valigie caricate in macchina, il biglietto aereo in tasca. Destinazione Valencia, per fare una sorpresa a un'amica che compiva gli anni e non vedevano da un anno. Ma Veronica Fili, 22 anni, Otilia Camelia Ceornodolea, 23 anni, e la coetanea Souaad El Aiassaoui, amiche inseparabili, non sono mai arrivate allo scalo di Bologna. Sono state travolte da un tir in autostrada e l'unica a salvarsi, ora gravissima in un letto di ospedale è Souaad, mentre la sorella Zainaba, 41 anni, che le stava accompagnando, è deceduta sul...