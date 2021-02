LE TRATTATIVE

VENEZIA Un milione di dosi, con uno sconto del 10% rispetto al prezzo strappato dall'Unione Europea, in consegna immediata: il tempo di organizzarne il trasporto, calcolato in una decina di giorni, dopodiché via alle iniezioni. Incredibile, ma vero? Provare per credere: sarebbe questa la trattativa più avanzata fra le due promosse dalla Regione, nel tentativo di acquistare da sé il vaccino che manca al Veneto, anche perché l'altra riguarderebbe un preventivo decisamente più oneroso.

LE CIFRE

Al di là della segretezza dei contratti, secondo le stime più accreditate gli accordi chiusi dall'Ue prevedrebbero all'incirca questi esborsi a dose: 14,50 dollari (12 euro) per PfizerBiontech, 18 dollari (15 euro) per Moderna e 2,15 dollari (1,80 euro) per AstraZeneca. È stato ieri il governatore Luca Zaia, pur mantenendo il riserbo sui marchi, a svelare gli ordini di grandezza delle cifre in ballo: «Rispetto al prezzo di acquisto europeo, l'importo che ci viene proposto per un vaccino è più alto di 4-5 volte, per l'altro è più basso del 10%. Anche questa è una cosa inspiegabile». In realtà una motivazione ci sarebbe: l'offerta più costosa arriverebbe da un intermediario, verosimilmente uno di quegli studi internazionali che a Londra sono specializzati in questo tipo di affari e che evidentemente traggono un profitto da questa attività, mentre quella più economica proverrebbe direttamente dall'azienda farmaceutica.

VANTAGGI E SVANTAGGI

Ciascuna delle due opzioni ha vantaggi e svantaggi, di cui sono ben consapevoli i tecnici incaricati da Palazzo Balbi di condurre i negoziati attraverso serrate videoconferenze e documenti scritti, a cominciare dal direttore generale Luciano Flor. Ovviamente una spesa inferiore sarebbe preferibile, considerato anche il rischio che la Corte dei Conti voglia accendere un faro sugli acquisti in autonomia, peraltro ipotizzati non solo dal Veneto ma pure da altre Regioni. Al tempo stesso, tuttavia, le case produttrici preferirebbero vendere i quantitativi ai procacciatori, e non direttamente alle istituzioni, per evitare di violare le intese sovranazionali strette con le autorità europee. Come si può facilmente capire, la materia è molto complessa e, non a caso, oggetto di attenta valutazione da parte degli uffici legali.

LA LEGALITÀ

Ecco spiegata la cautela con cui Zaia ha continuato, anche in queste ore, a parlare della delicata questione. «Avevo capito che l'Europa aveva fatto un contratto ad ombrello ha premesso per evitare giustamente che ci fossero territori di serie A e di serie B in base alla diversa forza contrattuale. Però adesso viene fuori, e lo stiamo verificando per non lasciare nulla di intentato, che ci sono oggettivamente sul mercato disponibilità di vaccini autorizzati dall'Ema (l'ente regolatorio europeo, ndr.). L'eventuale acquisto avverrebbe comunque nell'ambito della legalità totale. Non vogliamo andare in contrapposizione all'azione del Governo, ma prima di tutto viene la salute dei cittadini: se avessimo davvero più dosi, vaccineremmo più in fretta tutta la popolazione».

LA TRACCIABILITÀ

L'assessore piemontese Luigi Genesio Icardi, coordinatore della commissione Salute nella Conferenza delle Regioni, ha confermato all'Adnkronos Salute la fattibilità dell'operazione: «Al momento non c'è nessun divieto per l'acquisto dei vaccini da parte di una Regione. Se Zaia vuole può farlo. Devono però essere autorizzati dall'Ema e dall'Aifa. È già avvenuta la stessa cosa con le mascherine, quindi non vedo impedimenti». E anche Campania ed Emilia Romagna sono pronte a perlustrare la stessa strada del Veneto. Prudenza però, ha ribadito Zaia: «Giuridicamente la Regione ha titolo a comprare i vaccini, come i farmaci. Ma qui non parliamo di una mascherina che si indossa e si butta, bensì di qualcosa che si inietta nel corpo, per cui si impone il tema delicatissimo della tracciabilità. Per questo vogliamo assolute garanzie sul prodotto». Intanto la campagna vaccinale in Veneto è arrivata all'inoculazione di 221.358 dosi di Pfizer e Moderna (con 101.612 persone immunizzate). «Ora aspettiamo le prime 20.400 di AstraZeneca ha annunciato l'assessore regionale Manuela Lanzarin e l'indicazione del Governo sulla priorità tra forze dell'ordine e insegnanti».

Angela Pederiva

