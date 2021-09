Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Le Torri che cadevano le vidi in televisione dal mio ufficio di ministro per la Funzione pubblica e il coordinamento dell'Intelligence e pochi istanti dopo ricevetti i report dei servizi segreti che toglievano qualunque dubbio sul fatto che si trattava di attentati terroristici». Per 5 anni a capo del Comitato parlamentare di controllo sui servizi, poi ministro delegato all'Intelligence, Franco Frattini dal 2002 fu anche titolare degli...