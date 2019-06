Le toghe: «È assurdo dare pagelle geografiche»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La frase del procuratore di Milano, Francesco Greco, che riferendosi allo scandalo del mercato delle toghe che ha travolto il Csm e la procura della Capitale prende le distanze dalle «logiche romane che non appartengono ai pm del Nord», scatena il putiferio nella magistratura. E a stretto giro arrivano le reazioni. «Senza nessun intento polemico nei confronti di Greco, che come me è napoletano - sottolinea il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone - non credo sia corretta la generalizzazione dei comportamenti dei magistrati in relazione ai...