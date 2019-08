CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE TESTIMONIANZEVENEZIA Arrigo Cipriani, 87 anni, da almeno mezzo secolo è titolare dell'Harry's bar di Venezia e conosce Andrea Zamperoni come molti altri dipendenti del suo staff. «Per noi Andrea è uno di famiglia: siamo preoccupati e dispiaciuti per lui» diceva ieri, prima della tragica notizia giunta in serata. La sua assenza veniva ritenuta «inspiegabile», «una sorpresa e insieme un grande dolore». Dice l'oste più famoso del mondo: «Zamperoni era un ragazzo eccezionale, un lavoratore che è stato con noi per anni a Londra, anche...