Le tensioni sulla manovra

LA GIORNATA ROMA Gli industriali alzano il tiro e chiedono al governo interventi ambiziosi e non mezze misure. Bisogna governare con una prospettiva «di medio termine» senza guardare solo al giorno per giorno e rilanciare l'economia italiana con azioni forti come un piano di infrastrutture da 170 miliardi e una riduzione del cuneo fiscale non da 2 miliardi, come prevede il governo, ma da 13-14». Questo il segnale di fondo lanciato all'esecutivo dagli industriali riuniti italiani ieri alla Scala per l'annuale assemblea di Assolombarda. La...