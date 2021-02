LE TENSIONI

ROMA Il rischio dell'isolamento è stato preso in considerazione. «Bisogna stare attenti, spiegare bene, evitare che ci ghettizzino», dice un dirigente di Fratelli d'Italia. Quasi fosse solo una questione di comunicazione, di immagine.

Giorgia Meloni infatti resiste al pressing e respinge le critiche di chi stigmatizza la sua scelta di non votare a favore del governo di Mario Draghi. «Non ho cambiato idea, resto fuori, a maggior ragione perché la pattuglia sta diventando estremamente eterogenea».

La linea tracciata dalla leader sovranista, spiegano, non vacilla. Nemmeno di fronte alle critiche degli (ex) alleati di coalizione o alle pressioni di un mondo produttivo che Giorgia Meloni coccola da tempo. Rappresenteremo il 30-40% di italiani cui non piace il governo Draghi, afferma.

Si lascia però ancora aperta la porta dell'astensione, ma molto dipenderà da squadra e programma. «Se nel governo ci sono esponenti di spicco di Pd e M5s è chiaro che voteremo contro, se invece sarà di alto livello con politici non divisivi il discorso sarà diverso», dicono. Resta fermo l'impegno a sostenere i provvedimenti considerati utili per il Paese e condivisibili.

I dirigenti fanno quadrato e riescono così a nascondere quelle piccole crepe che il governo Draghi ha causato persino nella corazzata di Fratelli d'Italia. Guido Crosetto, tra i fondatori del partito, giudica la linea di Giorgia Meloni «seria e coerente»: «qualsiasi governo vorrebbe avere una opposizione così», dice.

SOSTEGNO

Pieno sostegno arriva anche da Raffaele Fitto che, da pezzo grosso del partito a Bruxelles, allarga lo sguardo anche oltre i confini nazionali. «Quella che vedo è una scelta lineare. Tutti i partiti conservatori hanno una posizione di questo tipo, non ce n'è uno che governi con la sinistra. Mi sembra sia indice anche di una volontà di non abdicare al ruolo della politica». Da destra, arriva invece una lettera-appello di alcuni esponenti d'area, come Massimo Corsaro o Gennaro Malgeri, che chiedono di ripensarci. Il responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli, replica però con ironia. «Che tenerezza leggere la generazione che ha portato An dal 15% allo 0% spiegare a Giorgia Meloni cosa fare».

Matteo Salvini evita di dare alcun giudizio sulla scelta. «Non commento i sì o i no degli altri. Li rispetto». Ma da Forza Italia, soprattutto da quell'area che maggiormente aveva messo in discussione il centrodestra a trazione sovranista, le perplessità nei confronti della scelta della presidente di Fdi sono esplicite. Salvini si è mostrato «più lungimirante» di Meloni, dice il senatore azzurro Andrea Cangini, vicino a Mara Carfagna. Mentre Osvaldo Napoli è convinto che la scelta di Fdi «sarà pagata elettoralmente perché l'opinione pubblica oggi è per l'unità».

D'altra parte, nel partito di Silvio Berlusconi l'ala più moderata adesso sente di aver messo a segno un punto e considera la scelta del leader leghista di andare verso l'appoggio al governo Draghi come una sorta di mutazione genetica della coalizione stessa.

«Non nasce una nuova formula politica. Forza Italia e Lega rimangono assolutamente legate alla coalizione di centrodestra. Con questo esecutivo non nasce una nuova maggioranza politica, nasce un governo di emergenza legato allo stato di eccezione nel quale versa il Paese», ci tiene a sottolineare Mariastella Gelmini che molto, nelle passate settimane, si è prodigata per evitare una scissione del gruppo parlamentare. E, tuttavia, il pericolo non è ancora scampato.

I parlamentari legati a Mara Carfagna e a Giovanni Toti, raccontano, non escludono di staccarsi una volta che sarà nato l'esecutivo. Da una parte, per avere un peso specifico nella maggioranza e dall'altra, proprio nella convinzione che si debba gettare il seme di qualcosa di nuovo nell'area centro-moderata.

Barbara Acquaviti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA