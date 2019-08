Le tensioni giallo-verdi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA Nella maggioranza scommettono che alla fine filerà tutto liscio ma il livello d'attenzione è alto. Fra oggi e domani dovrebbe essere votata la fiducia sul Decreto Sicurezza bis che dovrebbe passare senza problemi perché se è vero che fra i 5Stelle ci sono almeno 5 malpancisti i sei senatori totiani di Forza Italia sono pronti ad assicurare l'appoggio de facto.Matteo Salvini non si fida della capacità di tenuta del gruppo pentastellato. «Vedremo, la giornata sarà lunga, io sarò in Senato per il voto», dice Matteo...