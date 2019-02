Le tela di Juan per conquistare i militari «Stanno con me, questo caos è insostenibile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA «L'Europa è con il Venezuela, Vamos Bien». Juan Guaidó, presidente ad interim del Venezuela, ha festeggiato così un'altra giornata che lo avvicina alla delegittimazione di Maduro e alla sua possibile destituzione dalla Presidenza della Repubblica. Il Parlamento Europeo ha infatti riconosciuto, con una risoluzione non vincolante, la legittimità di Guaidó come Presidente della Repubblica. Federica Mogherini, alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, ha invece annunciato la creazione di «un gruppo di...