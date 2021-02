LE TAPPE

ROMA Uno scorcio di inverno e poi la primavera, con impegni a catena e scadenze da rispettare. Subito dopo il voto di fiducia il nuovo governo dovrà cimentarsi con il decreto Ristori, per il quale ci sono 32 miliardi da utilizzare. Nello stesso provvedimento andranno affrontati due nodi delicatissimi: la ripresa dell'invio delle cartelle esattoriali e degli atti dell'accertamento (l'attuale scadenza è fissata a fine mese) e il blocco dei licenziamenti, che scade invece il 31 marzo. Ma più o meno nei primi cento giorni, ovvero da qui alla fine di maggio, il governo dovrà mettere mano ad una serie di altri dossier importanti. A partire dalla revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il quale dovrà essere anche definito un assetto di governance. Rispetto alla bozza attualmente all'esame del Parlamento, va precisato il calendario dettagliato degli investimenti, con la quantificazione dei loro effetti economici; inoltre sono da riempire di contenuti più precisi i capitoli dedicati ad alcune riforme fondamentali, dal fisco alla pubblica amministrazione. Ma nello stesso mese di aprile in coordinamento con il Recovery Plan dovrà essere approntato il Documento di economia e finanza, in vista della legge di Bilancio da definire in autunno. E sempre prima dell'estate (in modo da consentire la partenza dal primo luglio) c'è da mettere a punto il nuovo assegno universale per i nuclei con figli.

