Le sue esternazioni su Twitter, dal tono omofobo e razzista, gli sono costate l'incarico di presidente di commissione al prossimo esame di maturità in due classi del liceo scientifico «Copernico» di Pavia. Carlo Gallarati, ingegnere di Broni (Pavia), per 35 anni insegnante all'istituto «Volta» di Pavia oggi in pensione, è stato sostituito dopo la segnalazione del caso da parte del preside del «Copernico», Mauro Casella, all'Ufficio scolastico provinciale.A confermare la decisione è stato ieri Marco Bussetti, ministro dell'Istruzione:...