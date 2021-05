Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE STORIEROMA - «In tre mesi ho perso figli, casa e lavoro, al giudice ho chiesto non di vivere, ma di poter solo sopravvivere, ma noi papà separati siamo invisibili». Antonello Visentin, 49 anni, è uno degli ospiti della casa di accoglienza per i papà intitolata a Monsignor Dante Bernini, realizzata dalla Caritas diocesana di Albano diretta da don Gabriele D'Annibale. C'è il dolore per la perdita della famiglia che molti papà separati...