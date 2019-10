Le spine rosso-gialle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA «Renzi è esponente di una forza che sostiene il governo, che ha costituito gruppi autonomi che sostengono la maggioranza», premette Giuseppe Conte a sera. «Lo sentirò ogni volta che sarà necessario: non ho problemi a citarlo. Ci confronteremo anche con i suoi delegati. La golden share ce l'ha anche il Pd, M5s, Leu come Iv. È sbagliato attribuire a qualcuno la vita o la manovra del governo, è sbagliato ragionare di golden share, perché qui stiamo a lavorare per i cittadini o per rimarcare spazi politici?». E avverte:...