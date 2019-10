Le spine della maggioranza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA Matteo Renzi ieri ha teso la mano al Pd sul «piccolo» taglio del cuneo fiscale («Basta che le tasse non salgano») ma ha aperto altri focolai di tensione nella maggioranza. «Il premier Conte sul caso Russiagate deve spiegare tutto», dice il leader di Italia Viva dagli schermi tv, dopo avergli «consigliato» di cedere la delega ai Servizi segreti a un «professionista». Tra i due è calato il gelo. E il premier sceglie il silenzio per non farsi trascinare in una nuova polemica. Da Palazzo Chigi ricordano che con spirito...