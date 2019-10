Le spine della maggioranza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA Una grande taglio dell'Irpef nel 2021 e non un piccolo intervento nel 2020. Con questa proposta Luigi Marattin, deputato-economista di Italia Viva, esplicita la battaglia renziana in vista della manovra. Mancano due settimane al varo del testo, che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri tra il 15 e il 20 ottobre. Ma ancora non si trovano circa cinque miliardi di risorse.Anche perché sulle misure e come finanziarle si è aperta una battaglia tutta interna al governo. Da Palazzo Chigi arriva un appello a un «confronto...