Le spine del Movimento

LA GIORNATAROMA Finisce 4 a 1 per Di Maio. Dei 56.127 votanti, hanno chiesto la testa del capo politico 11.278 grillini, mentre 44.849 gli hanno rinnovato la fiducia. In teoria un plebiscito, quello che riconferma con l'80% dei voti favorevoli il leader (ex) dimissionario. «Partecipazione record», è la celebrazione sul blog delle Stelle (che ha dovuto anche sventare tre attacchi hacker). Ma nella pratica è un altro mezzo flop della piattaforma Rousseau, che ha visto circa 44mila dei 100mila iscritti disertare le urne, nonostante...