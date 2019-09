Le spine dei rosso-gialli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA Primo intoppo parlamentare della maggioranza rosso-gialla. Ieri per due volte, su richiesta della Lega, è mancato il numero legale alla Commissione Affari Costituzionali del Senato. Nulla di trascendentale perché poi in aula il numero legale è stato assicurato dalla maggioranza e perché la Commisione doveva occuparsi di un parere non proprio epocale sul codice della giustizia contabile. Tuttavia la Lega per bocca di una vecchia volpe del parlamento come l'ex ministro Roberto Calderoli ha potuto parlare apertamente di...