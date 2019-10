Le spese per idraulico ed elettricista detraibili solo se si paga con la carta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PIANOROMA Detrazioni Irpef allargate a settori a rischio evasione (idraulico, elettricista, parrucchiere, ristorante e così via) purché le relative spese siano state saldate con mezzi di pagamento tracciabili. E lo stesso principio dovrebbe valere per le agevolazioni Irpef attualmente in vigore, dalle spese per la scuola e lo sport dei figli a quelle mediche. Il governo è deciso ad applicare il modello portoghese (compresa la lotteria degli scontrini che è già legge) per disincentivare l'uso del contante e contrastare per questa via...