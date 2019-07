Le spese dei parlamentari: 10 milioni per treni e aerei

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BILANCIOROMA Dai cellulari alla lavanderia, dal ristorante alle poste. Quanto ci costano i deputati e il condominio di Montecitorio? Spulciando il bilancio di previsione del 2019 si scopre che la Camera paga oltre un milione di euro (1 milione 155mila euro) per spese telefoniche. Per la precisione: 400mila euro di telefonia fissa, 330mila euro di mobile e 425mila euro per la connessione internet. La voce è aumentata del 5,48% rispetto all'anno precedente, quando ammontava a 1 milione 095mila euro. Per i trasporti (in particolare, aerei,...