Le scuse di Cameron «Con la Brexit ho fatto soffrire il mio Paese» `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SFOGOLONDRA Dopo aver acceso la miccia di un incendio che ancora non si spegne, David Cameron andò via da Downing Street canticchiando un motivetto allegro. Da allora si è fatto vedere di rado, sempre abbronzato, e i suoi tentativi di riaffacciarsi alla vita politica sono sempre stati accolti dal gelo. Inevitabile: la decisione di indire un referendum sull'Unione europea ha spaccato il paese.E ora nel suo libro di memorie politiche, appuntamento ineludibile per ogni figura di spicco britannico, ha raccontato dei suoi «molti rimorsi» e...