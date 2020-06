LA SVOLTA

VENEZIA Scuole professionali riaperte in Veneto per oltre seimila studenti, l'assessore regionale Elena Donazzan: «Rientro possibile e doveroso».

Le classi terze e quarte delle scuole professionali del Veneto ripartono con le lezioni per un'intera settimana per preparare al meglio gli esami di qualifica e quello per il diploma di questo percorso professionale cruciale per le imprese della regione. «L'amore per i nostri ragazzi ha impegnato le scuole della formazione professionale, con i loro direttori e i docenti, a pensare ad una settimana di lavoro in presenza per dare un segno di impegno agli studenti - afferma l'assessore regionale alla Formazione, Elena Donazzan -. Trovo sia la cosa più giusta, una scelta non solo possibile, ma pure doverosa. Ho più volte denunciato la mancanza di idee da parte del Ministro e l'opportunità di un rientro a scuola che io avrei voluto per tutte le ultime classi di ogni ordine e grado: sarebbe stato un gesto reale di serietà e avrebbe dato la misura dell'attenzione che poniamo all'istruzione dei nostri giovani».

Un ritorno sui banchi rivolto ad una platea potenziale di 6.217 studenti: 5.544 allievi del terzo anno ordinario, 508 allievi del terzo anno duale e 1.615 allievi del quarto anno duale. Studenti che potranno beneficiare, prima del 30 giugno, termine dell'attività formativa, di una settimana di ripasso e approfondimento in vista dell'esame. «Le scuole della formazione professionale del Veneto sono la dimostrazione concreta che un rientro in classe è possibile, che gli studenti sono al centro del processo educativo scolastico e che l'esame, per noi, è una cosa importante - conclude Donazzan -. Tutti gli studenti ricorderanno questo periodo del Covid-19 come un anno scolastico anomalo: ma almeno gli allievi della formazione professionale sapranno che questo momento dell'esame, passaggio fondamentale della vita, è stato ritenuto importante a tal punto da prevedere un rientro a scuola, anche se per una sola settimana». Si spera che in settembre tutte le lezioni possano riprendere regolarmente anche se i segnali sono negativi. L'incontro di ieri tra sindacati e ministra dell'istruzione Lucia Azzolina per le organizzazioni è stato inconcludente. «Salvo che per un salutare richiamo alla realtà rivolto in modo pressante da Regioni, Province e Comuni, non sono emerse idee risolutive ai problemi prodotti», affermano Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda, che ribadiscono lo sciopero dell'8 giugno.

